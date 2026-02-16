Milano, 16 febbraio – La mattinata olimpica di Milano‑Cortina 2026 vede protagonista Arianna Fontana, che centra la finale dei 1000 metri di short track, chiudendo al quarto posto. In serata, l'attenzione si sposta su Flora Tabanelli, attesa nella finale del big air femminile di freestyle.

Fontana sfiora il podio nei 1000 m di short track

La campionessa azzurra ha superato con autorità i quarti di finale, vincendo la propria batteria e accedendo alle semifinali insieme a Elisa Confortola. Nella finale, Fontana ha lottato fino all'ultimo giro, ma un contatto l'ha spinta verso l'esterno, facendole perdere terreno e relegandola al quarto posto.

L'oro è andato a Xandra Velzeboer, l'argento a Courtney Sarault e il bronzo a Gilli Kim.

Programma intenso per gli azzurri

La giornata olimpica prosegue con un calendario fitto di impegni per gli atleti italiani. Nel bob a due maschile, Patrick Baumgartner e Robert Gino Mircea hanno concluso la prima manche in sesta posizione, a 42 centesimi dalla zona medaglie. Nello slalom speciale maschile, Alex Vinatzer è caduto nella prima manche, mentre Tommaso Sala è uscito. Tommaso Saccardi ha ottenuto un buon decimo posto.

In serata, Flora Tabanelli sarà in gara nella finale del big air femminile di freestyle, mentre Sara Conti e Niccolò Macii si esibiranno nel programma libero delle coppie di pattinaggio artistico.

Focus sugli atleti in gara

Il programma odierno si è rivelato particolarmente ricco per gli azzurri, con Arianna Fontana nei 1000 m di short track, Alex Vinatzer nello slalom maschile, Flora Tabanelli nel big air e le coppie Conti‑Macii nel pattinaggio artistico. Le speranze di medaglia più concrete erano riposte su Fontana e Conti‑Macii, con Tabanelli considerata un'outsider nel freestyle.