L'Italia ha ottenuto una netta vittoria contro la Cechia nel curling misto, con un punteggio finale di 8-1. La competizione, valida per il round robin delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, ha visto la coppia azzurra formata da Stefania Costantini e Amos Mosaner confermare il secondo posto nel girone, mantenendo vive le speranze di qualificazione alle semifinali.

Una vittoria netta e strategica

La partita, settima del girone, è stata caratterizzata da una prestazione solida degli azzurri. L’Italia è riuscita a guadagnare un punto decisivo anche durante il power play avversario.

Nel sesto end, grazie a una bocciata perfetta di Costantini, l’Italia ha ottenuto due punti, nonostante il vantaggio tattico della Cechia. Il dominio è proseguito fino al termine dell’incontro, con gli azzurri sempre in controllo del gioco.

Classifica e prospettive

Con questo successo, l’Italia si posiziona saldamente al secondo posto nel round robin. Questa posizione garantirebbe l’accesso diretto alle semifinali. La coppia Costantini‑Mosaner ha dimostrato una notevole capacità di reazione dopo un avvio altalenante, consolidando la propria candidatura per un posto sul podio olimpico.

Il contesto del torneo

La Gran Bretagna prosegue il suo cammino imbattuta, avendo già assicurato la qualificazione con sette vittorie su sette incontri disputati.

Gli Stati Uniti, con quattro successi in sei partite, rimangono in corsa per le semifinali, insieme a Svezia, Canada e Svizzera. L’Italia, forte di quattro vittorie in sei gare, è in piena bagarre per il passaggio del turno, con la Norvegia che segue a breve distanza.

Il calendario prevede ora per gli azzurri due sfide decisive: contro la Repubblica Ceca e la Gran Bretagna. Entrambi gli incontri saranno fondamentali per consolidare la posizione in classifica e puntare al passaggio del turno, con l’obiettivo di raggiungere le semifinali.