L’Italia scende in pista oggi, martedì 17 febbraio, ai Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026 con due appuntamenti di rilievo: il Team Pursuit maschile nel pattinaggio di velocità e la staffetta maschile di biathlon. In entrambe le discipline gli azzurri puntano a lasciare il segno.

Team Pursuit maschile: Italia sfida gli USA per l’oro

Nel pattinaggio di velocità, il quartetto italiano composto da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti ha superato i quarti di finale con il miglior tempo. Gli azzurri si sono così qualificati per la finale per l’oro contro gli Stati Uniti.

Le finali sono in programma a partire dalle ore 16.22.

Staffetta maschile di biathlon: l’Italia è la “mina vagante”

Sulle nevi di Anterselva, la staffetta 4×7,5 km maschile scatterà alle ore 14.30. L’Italia si presenta con Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romanin e Tommaso Giacomel, quest’ultimo chiamato a chiudere la gara. Gli azzurri sono considerati una “mina vagante”, mentre la Francia, con Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet ed Eric Perrot, è tra le favorite. Attenzione anche a Norvegia, Svezia, Germania, Stati Uniti, Ucraina e Finlandia.

Programma delle gare

Il Team Pursuit maschile si disputa oggi al Milano Speed Skating Stadium, con semifinali e finali previste nel pomeriggio. La staffetta di biathlon si svolge all’Anterselva Biathlon Arena, con venti squadre al via.