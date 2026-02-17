Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato il pass per i quarti di finale del tabellone di doppio dell’ATP 500 di Doha. Gli azzurri hanno superato in rimonta il ceco Adam Pavlasek e l’australiano John‑Patrick Smith con il punteggio di 4‑6, 6‑3, [10‑4], al termine di un’ora e venti minuti di gioco.

Nel primo set, gli italiani sono partiti in salita, cedendo il servizio nel game d’apertura e trovandosi sotto 2‑0. Nonostante la resistenza opposta nel terzo e settimo gioco, Pavlasek e Smith hanno dominato al servizio, vincendo venti dei ventuno punti giocati e chiudendo il parziale sul 6‑4 dopo circa trentacinque minuti.

La reazione italiana è arrivata nel secondo set. Sebbene i servizi continuassero a prevalere, nel sesto game si è interrotta la lunga serie di punti vinti al servizio dagli avversari. Bolelli e Vavassori hanno quindi operato il break, portandosi sul 4‑2. Hanno mantenuto la battuta nei due turni successivi, chiudendo il set sul 6‑3 in trenta minuti.

Il match tie‑break decisivo

Nel match tie‑break decisivo, gli azzurri sono partiti fortissimo, volando sul 7‑0. Hanno mantenuto il controllo fino al 10‑4 finale, chiudendo la contesa in un quarto d’ora e assicurandosi il passaggio del turno.

Le statistiche evidenziano l’equilibrio complessivo: Bolelli e Vavassori hanno vinto un solo punto in più degli avversari (54 contro 53), sfruttando l’unica palla break a disposizione e annullando una delle due concesse.

Hanno chiuso con il 79% di punti vinti sulla prima di servizio e il 63% sulla seconda, mettendo a segno due ace e non commettendo doppi falli.

Prossimo turno

Ora la coppia italiana affronterà nei quarti la testa di serie numero due, formata dal salvadoregno Marcelo Arévalo e dal croato Mate Pavić.

Nel loro debutto, Bolelli e Vavassori erano stati sorteggiati contro Pavlasek e Smith nel tabellone di doppio di Doha, confermando così l’avversario affrontato nel primo turno.