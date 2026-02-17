L’Italia si qualifica per la finale nell’inseguimento a squadre maschile di pattinaggio di velocità ai Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026. Il terzetto azzurro, composto da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, ha ottenuto l’accesso all’atto conclusivo dopo una semifinale combattuta contro l’Olanda.

La semifinale: Italia prevale sull’Olanda

Nel confronto diretto con i neerlandesi, l’Italia ha preso il comando fin dalle prime battute, costruendo un vantaggio iniziale di quindici centesimi. A metà gara il margine si è ridotto a sette centesimi, ma nel finale gli azzurri hanno incrementato il ritmo, chiudendo con un tempo di 3:38.88 e distanziando nettamente l’Olanda.

Questo risultato ha sancito il passaggio in finale, dove la squadra italiana affronterà la vincente della sfida tra Stati Uniti e Cina.

Il percorso e le prospettive

Il terzetto italiano aveva già dimostrato la propria forza nei quarti di finale, facendo registrare il miglior tempo con 3:38.40, precedendo Stati Uniti, Cina e Olanda. Ora l’obiettivo è puntare alla medaglia d’oro contro una tra USA e Cina, in una finale che si preannuncia ricca di spettacolo e suspense.

Contesto internazionale

La Norvegia, detentrice del titolo, è stata eliminata nei quarti di finale. Italia, Stati Uniti, Cina e Paesi Bassi hanno invece raggiunto le semifinali. L’Italia si è distinta con il tempo più veloce, confermando la propria competitività nella disciplina.