Milano – Lo short track italiano si prepara a vivere momenti decisivi in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026. La gara dei 1000 metri maschili si profila come una delle competizioni più attese per la squadra azzurra, che vede tra i suoi atleti di punta Pietro Sighel, protagonista di una stagione di altissimo livello.

Il contesto della gara olimpica

La competizione dei 1000 metri maschili, in programma il 10 e il 12 febbraio 2026 presso il Forum di Milano, vedrà la partecipazione di 32 atleti rappresentanti 17 nazioni. Il format della gara prevede lo svolgimento di batterie, quarti di finale, semifinali e finali, con i primi due classificati di ogni turno che avranno accesso alla fase successiva.

L’Italia si presenta con una squadra estremamente competitiva e animata da una forte motivazione a ben figurare sul suolo di casa.

Pietro Sighel e le ambizioni azzurre

Pietro Sighel giunge all’appuntamento olimpico forte di un risultato eccezionale: ha guidato la classifica mondiale su questa distanza nella stagione precedente, affermandosi con autorevolezza tra i protagonisti del circuito internazionale. La sua consolidata esperienza e i successi ottenuti nel World Tour costituiscono un punto di forza per la spedizione italiana, che punta a raggiungere le fasi conclusive della competizione.

Affiancano Sighel altri atleti azzurri determinati a dare il massimo nella gara dei 1000 metri, con l’obiettivo primario di superare le batterie e proseguire il cammino verso le fasi finali.

L’atmosfera che si preannuncia al Forum di Assago sarà carica di entusiasmo e aspettative per una delle discipline più spettacolari e avvincenti dei Giochi.

Un appuntamento da non perdere

La gara dei 1000 metri maschili di short track si candida a essere uno degli eventi clou del programma olimpico di Milano‑Cortina 2026. Gli appassionati di questo sport attendono con vivo interesse le prestazioni degli atleti italiani, pronti a sostenere con passione la squadra nella sfida contro i migliori specialisti a livello mondiale.