In Val di Fiemme, in vista delle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026, gli atleti italiani dello sci di fondo sono protagonisti nelle qualificazioni della sprint a tecnica classica. L'evento coinvolge sia le competizioni femminili che quelle maschili, alimentando la speranza di vedere gli azzurri brillare nelle fasi conclusive.

Queste gare assumono un'importanza cruciale come banco di prova per la squadra italiana, che ambisce a raggiungere risultati significativi in una disciplina caratterizzata da un'elevata competitività. Le qualificazioni stanno catalizzando l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori, ansiosi di scoprire gli atleti che si guadagneranno l'accesso alle semifinali e alle finali.

Programma delle qualificazioni

Il programma ufficiale prevede lo svolgimento delle qualificazioni della sprint maschile in tecnica classica a partire dalle ore 9:55. A seguire, i quarti di finale sono in calendario alle 12:15, le semifinali alle 12:57 e la finale alle 13:25. Le competizioni sono trasmesse in diretta televisiva su Rai2 e RaiSport, con la possibilità di seguire lo streaming su RaiPlay, Discovery+, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN.

La determinazione della squadra italiana

La squadra italiana di sci di fondo si presenta all'appuntamento con una forte determinazione, pienamente consapevole delle sfide e del valore degli avversari internazionali. Gli atleti sono chiamati a esprimere il loro massimo potenziale per assicurarsi un posto nelle fasi decisive della competizione, con l'obiettivo di onorare al meglio i colori azzurri.