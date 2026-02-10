Giada D’Antonio, sedicenne di San Sebastiano al Vesuvio, si prepara a fare il suo esordio olimpico nella combinata a squadre femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina. La giovane atleta gareggerà nello slalom, facendo coppia con Nadia Delago. La competizione è in programma per martedì 10 febbraio sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo.

Programma della combinata a squadre

La discesa libera, disciplina in cui scenderà Nadia Delago, si svolgerà in mattinata. Lo slalom, invece, è previsto nel pomeriggio. Secondo il programma ufficiale, la discesa prenderà il via alle ore 10:30, mentre lo slalom inizierà alle ore 14:00.

L’ordine di partenza dello slalom e i relativi pettorali non sono ancora stati comunicati ufficialmente. La formula della gara prevede la somma dei tempi ottenuti nella discesa e nello slalom per determinare la classifica finale.

Copertura mediatica dell’evento

La prova sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2, con inizio alle ore 14:15. Sarà inoltre possibile seguirla in streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus e HBO Max. OA Sport offrirà una diretta testuale live dell’evento.

Un debutto storico per la Campania

Giada D’Antonio segna un momento storico per la regione Campania, diventando la prima atleta campana in assoluto a partecipare ai Giochi Invernali. Il suo debutto nella combinata a squadre rappresenta un traguardo significativo per lo sport regionale.