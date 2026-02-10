La spedizione italiana nello short track alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 è iniziata sotto i migliori auspici: la staffetta mista ha conquistato la medaglia d’oro, un risultato di prestigio ottenuto grazie al contributo fondamentale di Pietro Sighel e Arianna Fontana. L’attenzione si sposta ora sulle imminenti gare individuali e sulle altre competizioni a staffetta previste nei prossimi giorni.

Il trionfo iniziale della staffetta mista

Sull’anello di ghiaccio del Forum di Assago, la staffetta mista azzurra ha siglato il primo oro nella storia italiana in questa disciplina.

La vittoria è stata frutto di un’eccellente intelligenza tattica, di una notevole coesione di squadra e di una condizione fisica ottimale. Pietro Sighel e Arianna Fontana si sono affermati come i punti di riferimento, rispettivamente per il gruppo maschile e femminile.

Calendario delle competizioni

Giovedì 12 febbraio segna l’inizio delle fasi finali delle gare individuali. Alle ore 20:15 sono in programma i quarti di finale dei 500 metri femminili, seguiti alle 20:29 dai quarti di finale dei 1000 metri maschili. Successivamente, alle 20:58, si terranno le semifinali dei 500 metri donne e alle 21:05 quelle dei 1000 metri uomini. Le finali B e A dei 500 metri donne sono previste rispettivamente alle 21:26 e alle 21:31, mentre le finali B e A dei 1000 metri uomini si svolgeranno alle 21:37 e alle 21:43.

Sabato 14 febbraio sarà dedicato ai 1500 metri maschili, con i quarti di finale alle 20:15, le semifinali alle 20:59, e le finali B e A alle 21:26 e 21:34. Sempre sabato, alle ore 22:00, avranno luogo le semifinali della staffetta femminile.

Lunedì 16 febbraio il programma prosegue con i 1000 metri femminili: alle 11:00 si disputeranno i quarti di finale, alle 11:18 le batterie dei 500 metri maschili, alle 11:55 le semifinali dei 1000 metri donne, alle 12:04 le semifinali della staffetta maschile, e infine alle 12:36 e 12:42 le finali B e A dei 1000 metri donne.

Mercoledì 18 febbraio le gare si concentreranno sui 500 metri: alle 20:15 i quarti di finale, alle 20:42 le semifinali, alle 20:50 e 20:59 le finali B e A della staffetta femminile, e alle 21:24 e 21:29 le finali B e A dei 500 metri uomini.

Venerdì 20 febbraio si concluderanno le competizioni con i 1500 metri femminili: alle 20:15 i quarti di finale, alle 21:00 le semifinali, alle 21:17 e 21:29 le finali B e A della staffetta maschile, e alle 21:56 e 22:03 le finali B e A dei 1500 metri donne.

Atleti di punta e prospettive

Pietro Sighel, ventiseienne atleta trentino, è riconosciuto come uno dei migliori interpreti mondiali sulla distanza dei 1000 metri e punta a confermare il suo status di protagonista. Arianna Fontana, già plurimedagliata olimpica nel 2018 e nel 2022, ha segnato la storia dello sport invernale diventando la prima donna a conquistare una medaglia in sei edizioni consecutive dei Giochi, raggiungendo un totale di dodici podi.

L’ambizione è quella di avvicinarsi al record di tredici medaglie detenuto da Edoardo Mangiarotti.

Il contesto internazionale dello short track

Le competizioni di short track ai Giochi di Milano Cortina si svolgeranno dal 10 al 20 febbraio 2026 presso il Forum di Milano, noto anche come Milano Ice Skating Arena. Il programma prevede nove eventi complessivi: quattro maschili (500 m, 1000 m, 1500 m, staffetta 5000 m), quattro femminili (500 m, 1000 m, 1500 m, staffetta 3000 m) e uno misto (staffetta 2000 m). Questo articolato programma valorizza la versatilità e la profondità della squadra azzurra.