Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno conquistato la medaglia di bronzo nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La coppia azzurra si è imposta per 5‑3 sulla Gran Bretagna nella finale per il terzo posto, disputata a Cortina d’Ampezzo. Questo risultato conferma la loro presenza sul podio olimpico, dopo il successo ottenuto a Pechino 2022.

Una reazione di carattere dopo la semifinale

La coppia italiana, detentrice del titolo mondiale, ha dimostrato grande carattere reagendo prontamente alla sconfitta subita nella semifinale contro gli Stati Uniti.

La partita è stata caratterizzata da un alto livello tecnico e mentale, con gli azzurri che hanno disputato un incontro solido e determinato. Il successo per 5‑3 ha suggellato una prestazione convincente, permettendo loro di conquistare il terzo alloro consecutivo in grandi eventi internazionali.

Il cammino verso il bronzo

Nel match decisivo contro la Gran Bretagna, l’Italia ha aperto le marcature con un botta e risposta iniziale, portando il punteggio sull’1‑1. Successivamente, la coppia azzurra ha operato un break cruciale segnando un punto nel terzo parziale e strappando la mano nel quarto, portandosi sul 3‑1. Nel finale, la coppia britannica non è riuscita a sfruttare il power‑play a disposizione.

Gli azzurri hanno chiuso l’incontro con un vantaggio di 4‑3 nell’ultimo end, imponendosi con autorevolezza e assicurandosi la medaglia di bronzo.

Il secondo alloro olimpico per la coppia

La vittoria a Milano Cortina 2026 rappresenta il secondo alloro olimpico nella storia del curling italiano, firmato ancora una volta da Amos Mosaner e Stefania Constantini. La loro affermazione segue una semifinale persa contro gli Stati Uniti per 9‑8, in una partita estremamente tirata decisa all’ultimo end. Il successo nella finale per il bronzo ha permesso loro un riscatto immediato, celebrato anche nel paese natale di lei, confermando il loro status di eccellenza nel panorama internazionale del curling.