Il quartetto italiano di short track ha centrato l’accesso alla semifinale della staffetta mista alle Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina 2026. La formazione composta da Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Arianna Fontana ed Elisa Confortola ha superato agevolmente i quarti di finale, confermando le ambizioni azzurre nella disciplina.

Prestazione solida nei quarti di finale

Fin dal via, l’Italia ha imposto il proprio ritmo nella batteria di quarti di finale, affrontando Paesi Bassi, Polonia e Ungheria. Il quartetto azzurro ha creato subito un margine significativo, controllando la gara con sicurezza e senza correre rischi inutili.

Il passaggio del turno è arrivato con tranquillità, grazie a una performance convincente e ben orchestrata.

Obiettivo medaglia e contesto

La qualificazione alla semifinale rappresenta un passo importante verso l’obiettivo medaglia. Il quartetto azzurro, guidato dalla leggenda Arianna Fontana, punta a sfruttare il fattore campo e l’esperienza dei suoi componenti per giocarsi le posizioni di vertice nella finale. L’Italia si conferma tra le protagoniste della disciplina, pronta a lottare per un podio che sarebbe storico.

Il programma della staffetta mista

La staffetta mista di short track, evento misto da 2000 metri, è una delle nove gare previste per la disciplina a Milano‑Cortina 2026. Si articola in batterie, semifinali e finale A, con i primi due di ogni turno che accedono alla fase successiva, insieme ai migliori tempi di ripescaggio. Le gare si svolgono presso la Milano Ice Skating Arena, teatro delle sfide su pista corta.