La discesa libera maschile di Coppa del Mondo a Garmisch-Partenkirchen subirà un anticipo di trenta minuti. La competizione, originariamente prevista per le 11.45 di sabato 28 febbraio, prenderà il via alle ore 11.15. Questa modifica è stata disposta a causa delle temperature elevate registrate nella località tedesca.

Motivazioni del cambiamento di orario

Al termine della seconda prova cronometrata, le temperature hanno raggiunto i 16 °C, un valore insolitamente alto per il periodo, quasi primaverile. Tale condizione ha reso necessario un intervento da parte degli organizzatori, che hanno deciso di anticipare la gara per preservare al meglio la pista e garantire condizioni ottimali agli atleti impegnati nella competizione.

Copertura televisiva e streaming

La discesa libera maschile sarà visibile in diretta televisiva su Rai 2, canale in chiaro, e in streaming gratuito sulla piattaforma Rai Play. Ulteriori opzioni di visione sono disponibili per gli abbonati tramite Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. OA Sport fornirà inoltre una diretta testuale dell’evento.

Contesto e calendario delle gare

L’anticipo della discesa libera si inserisce nel programma del fine settimana dedicato alle prove veloci maschili a Garmisch-Partenkirchen. La competizione di discesa libera è in programma per sabato 28 febbraio, seguita dal SuperG domenica 1 marzo. Entrambe le gare, secondo il programma originario, avrebbero dovuto iniziare alle 11.45. La trasmissione televisiva è prevista su Rai 2 e RaiSport HD, con streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Sky Go, NOW Tv e DAZN. OA Sport garantirà la copertura testuale.