Daniil Medvedev ha conquistato l'accesso alla finale di Indian Wells, superando Carlos Alcaraz, numero uno del mondo. L'incontro ha confermato l'ottimo stato di forma del tennista russo, che al termine della partita ha condiviso le sue impressioni, sottolineando la difficoltà e il valore della vittoria contro un avversario di tale livello.

"Riuscire a battere qualcuno come Carlos Alcaraz, il numero uno al mondo, è una sensazione impressionante. In un certo senso, quando affronti qualcuno come lui, Jannik Sinner o Novak Djokovic, il ranking non conta: è fantastico poterli sfidare, e batterli è ancora meglio.

Sono molto felice del mio livello oggi e non vedo l’ora della partita di domani, ovviamente", ha dichiarato Medvedev, mostrando soddisfazione per la prestazione e concentrazione per il prossimo impegno.

Medvedev riconosce la forza dei rivali

Il russo ha poi riflettuto sul valore dei suoi principali rivali, evidenziando come Sinner e Alcaraz rappresentino attualmente il vertice del tennis mondiale. "Ho avuto un anno molto complicato nel 2025, quindi ho più prospettive su cui concentrarmi, e nient’altro, perché Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono molto migliori di tutti noi. Possiamo batterli in una partita. Zverev aveva la palla per vincere in Australia, e non sai mai cosa sarebbe successo in finale se l’avesse vinta.

Questo è più una partita, piuttosto che una corsa a lungo termine o una stagione. Loro sono fortissimi e sono molto migliori di noi. Djokovic, Federer e Nadal erano anche molto migliori di noi".

Medvedev ha poi aggiunto: "Djokovic, Nadal, e anche Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono probabilmente migliori di tutti quelli che li hanno preceduti. Tutti soffrirebbero contro di loro, è così. Forse se gioco 10 partite contro Carlos Alcaraz, è probabile che ne perda più di quante ne vinca, ma ogni volta che entro in campo devo credere in me stesso, dare il massimo e cercare di ottenere la vittoria".

Il contesto della rivalità

Approfondendo il contesto della rivalità tra i nuovi protagonisti del circuito, emerge come Medvedev sia uno dei pochi giocatori ad aver ottenuto successi sia contro Sinner che contro Alcaraz nei tornei più importanti.

Il russo, pur riconoscendo la forza dei due giovani, sottolinea l'importanza di non sottovalutare mai la presenza di un terzo incomodo, come dichiarato in altre occasioni: "Never underestimate a third guy". Questa visione riflette la consapevolezza di Medvedev di poter ancora competere ai massimi livelli, pur in un panorama dominato da Sinner e Alcaraz.

La finale di Indian Wells rappresenta quindi un nuovo banco di prova per Medvedev, che si presenta con umiltà ma anche con la determinazione di chi sa di poter sorprendere, anche contro i migliori.