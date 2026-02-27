La Colombia si prepara a vivere un evento inedito nel panorama ciclistico: sabato primo marzo si svolgerà la prima edizione della Gran Fondo Giro d’Italia – Ride Like a Pro nel Paese andino, con l’organizzazione della Camera di Commercio Italiana per la Colombia e altri partner. L’iniziativa ha già raccolto oltre duemila iscritti, segno della profonda passione colombiana per il ciclismo.

Due percorsi, sfida tecnica e cronometro in salita

La manifestazione prevede due distanze: la Gran Fondo di 132 chilometri e la Medio Fondo di 84 chilometri. Il percorso più lungo include un tratto sterrato di cinque chilometri in salita, cronometrato e valido per il premio della montagna, che metterà alla prova resistenza e abilità tecnica dei partecipanti.

Territorio, storia e legami con il Giro

Il tracciato attraverserà tre comuni del dipartimento di Cundinamarca e uno di Boyacá, nel centro del Paese. I vincitori, tre per ciascuna categoria, saranno determinati in base ai migliori tempi nei segmenti cronometrati, non dall’ordine di arrivo al traguardo finale. La Colombia diventa così il sesto Paese a ospitare la Gran Fondo, dopo Spagna, Cina, Brasile, Ecuador e Stati Uniti. Il legame con il Giro d’Italia affonda le radici nel 1973, quando Martín Emilio “Cochise” Rodríguez fu il primo colombiano a correre in Italia, e si è rafforzato con le vittorie di Nairo Quintana nel 2014 ed Egan Bernal nel 2021.

Promozione turistica e logistica

Il dipartimento di Cundinamarca ha colto l’occasione per promuovere il territorio come meta turistica: l’evento attraverserà dodici comuni, offrendo oltre seicento opzioni di alloggio e valorizzando paesaggi, patrimonio culturale e gastronomia locale.

La consegna dei kit ufficiali è prevista per venerdì ventisette e sabato ventotto febbraio nella sede della Gobernación di Bogotá, con orario dalle otto alle diciassette. I partecipanti dovranno presentare il documento di identità usato per l’iscrizione.