Giovedì 19 febbraio, alle ore 19.00, si disputerà il free program femminile di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. In gara per l'Italia ci sarà Lara Naki Gutmann, chiamata a una rimonta dopo un errore nel primo segmento.

Dettagli dell’evento

La competizione si svolgerà presso il Forum di Assago, teatro della conclusione del programma di pattinaggio artistico. L’appuntamento è fissato per le ore 19.00, quando Lara Naki Gutmann tornerà sul ghiaccio per il free program.

Copertura televisiva e streaming

La diretta televisiva sarà trasmessa su Rai 2 o RaiSportHD, con un palinsesto in alternanza con altri sport.

Per quanto riguarda lo streaming, la gara sarà visibile su Rai Play (sempre in alternanza con altre discipline), Eurosport 1 (a partire dalle ore 21.00), Discovery Plus, DAZN e HBO Max, per gli abbonati. OA Sport garantirà la diretta live testuale dell’evento.

Il calendario del pattinaggio

