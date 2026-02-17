L’Italia conquista l’oro nell’inseguimento a squadre maschile di pattinaggio di velocità a Milano Cortina, battendo gli Stati Uniti in finale e portando a ventiquattro il totale delle medaglie azzurre ai Giochi.

La vittoria è arrivata nella finale disputata alla Speed Skating Arena di Rho, dove il trio composto da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti ha superato gli Stati Uniti con una prova solida e determinata.

La finale e il contesto

Gli azzurri hanno affrontato gli Stati Uniti nella finalissima, imponendosi con autorevolezza e regalando all’Italia la medaglia d’oro numero ventiquattro in questa edizione dei Giochi.

Il percorso verso l’oro

In semifinale l’Italia aveva dominato contro i Paesi Bassi, imponendosi con un tempo di 3’38"88 e staccando i rivali di oltre un secondo e mezzo, guadagnandosi così l’accesso alla finale per l’oro.

La prestazione in finale

In finale, l’Italia ha replicato la rimonta già vista nei quarti contro gli Stati Uniti, riuscendo a ribaltare un iniziale svantaggio di sei decimi e imporsi con il tempo di 3’39"20. Gli Stati Uniti hanno chiuso con 3’43"71, mentre il bronzo è andato alla Cina, che ha superato l’Olanda nella finale per il terzo posto. Con questo successo, salgono a nove le medaglie d’oro conquistate dall’Italia a Milano Cortina.