Il presidente della Fisi, Flavio Roda, ha espresso grande apprezzamento per le recenti medaglie conquistate da Flora Tabanelli e Federica Brignone ai Giochi di Milano‑Cortina. Roda ha sottolineato l'importanza della preparazione e del lavoro di squadra che hanno portato a questi successi.

Il valore delle medaglie e la determinazione di Tabanelli

Le medaglie ottenute da Brignone e Tabanelli sono state definite da Roda “molto belle, molto importanti”. In particolare, ha evidenziato la sorprendente determinazione di Flora Tabanelli. “Di Flora mi ha veramente colpito questa determinazione”, ha affermato Roda, aggiungendo che l'atleta ha gareggiato con successo senza aver disputato gare dopo un infortunio, basandosi unicamente sulla preparazione per l'evento.

Il “miracolo” di Brignone e il modello federale

Riguardo a Federica Brignone, il presidente ha parlato di una storia sportiva “quasi impossibile”. Ha descritto il suo percorso dopo un incidente come “intenso”, definendo incredibile il conseguimento di due ori. Roda ha sottolineato che il successo di Brignone non è casuale, ma frutto di un miglioramento tecnico quasi inaspettato. Il presidente ha poi richiamato il modello organizzativo della Fisi, basato su un lavoro trasversale e un investimento su tutte le discipline. “Sono quattordici anni che lavoro in questa federazione – ha detto – so benissimo come bene o male si deve impostare un lavoro. E abbiamo fatto un lavoro trasversale su tutte le discipline, con un grande investimento.” Ha evidenziato come il vantaggio unico della federazione risieda nell'allenare gli atleti dai giovani fino all'alto livello, senza atleti che si allenano individualmente, garantendo così un controllo completo del percorso formativo.

Il contesto delle medaglie italiane

Le medaglie di Tabanelli e Brignone si inseriscono in un contesto di grande successo per l'Italia ai Giochi di Milano‑Cortina. Flora Tabanelli ha conquistato un bronzo nel freeski Big Air, nonostante un grave infortunio al ginocchio pochi mesi prima. Federica Brignone ha ottenuto due ori, confermando il suo ritorno ai vertici dopo un percorso di recupero impegnativo.