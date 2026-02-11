Daniel Grassl ha conquistato un eccellente quarto posto nello short program del singolo maschile di pattinaggio di figura a Milano Cortina, totalizzando 93,46 punti. La prestazione, andata in scena il 10 febbraio 2026, lo vede posizionato alle spalle di Ilia Malinin (108,16), Yuma Kagiyama (103,07) e Adam Siao Him Fa (102,55). Domani, nel programma libero, Grassl avrà la possibilità di tentare la scalata al podio.

Al contrario, Matteo Rizzo ha affrontato una giornata complessa: un errore tecnico lo ha relegato al sedicesimo posto con 84,30 punti.

La gara si è svolta nella serata del 10 febbraio 2026, con Grassl che ha dimostrato sicurezza e determinazione. Il punteggio di 93,46 rappresenta una solida base per il programma libero, dove potrà giocarsi le sue carte per salire sul podio. Rizzo, invece, ha pagato caro un errore tecnico che lo ha fatto scivolare in fondo alla classifica.

La performance di Daniel Grassl

Grassl ha infiammato il pubblico con una prova tecnica di alto livello, eseguendo una combinazione quadruplo lutz-triplo toeloop, un quadruplo loop e un triplo Axel di qualità. Il punteggio ottenuto è stato di 93,48, a soli quattro punti dal suo primato personale. Malinin ha dominato la competizione con 108,16 punti, seguito da Kagiyama e Siao Him Fa.

Rizzo ha commesso uno “step out” nell’atterraggio del quadruplo toeloop, compromettendo la sua performance nonostante un buon triplo Axel e una combinazione triplo lutz-triplo toeloop.

Contesto della gara e altri atleti

La competizione si è svolta nella Ice Skating Arena di Milano, teatro delle competizioni di pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. In quattordicesima posizione si è piazzato Maxim Naumov. La sua presenza in gara assume un valore simbolico, un tributo alla memoria dei genitori.