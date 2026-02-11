Tutto è pronto a Pebble Beach, in California, per l’avvio del celebre Pro‑Am, torneo che dal 1937 richiama i migliori professionisti del PGA Tour. L’evento rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione, con la partecipazione di numerosi campioni e la tradizionale formula che vede professionisti e amateur giocare insieme nelle prime giornate.

I protagonisti attesi

Il field del torneo comprende molti dei migliori giocatori del circuito. Tra i partecipanti figurano Scottie Scheffler, Rory McIlroy, Justin Rose, Chris Gotterup, Collin Morikawa, Wyndham Clark, Tony Finau, Xander Schauffele, Hideki Matsuyama, Jason Day, Viktor Hovland, Ludvig Aberg, Tommy Fleetwood, Robert MacIntyre, Sami Valimaki, Sepp Straka, Jake Knapp e Ben Griffin.

La presenza di questi atleti garantisce un livello di competizione molto elevato e grande interesse da parte degli appassionati.

Formula e svolgimento

Il torneo si disputa con la formula Pro‑Am: nelle prime due giornate gli ottanta professionisti scendono in campo accompagnati da un amateur, con una classifica parallela per le squadre. Nel weekend, invece, giocano solo i professionisti, che si sfidano per la vittoria finale.

Il contesto del Signature Event

Il Pebble Beach Pro‑Am è uno degli eventi di punta della stagione PGA Tour, con un field limitato e la partecipazione dei migliori giocatori del circuito. Il torneo si svolge sui prestigiosi percorsi di Pebble Beach e Spyglass Hill, mantenendo la tradizione della formula Pro‑Am nelle prime due giornate e riservando le ultime due ai soli professionisti.