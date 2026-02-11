La giornata di gare a Milano‑Cortina 2026 vede la partecipazione di diversi atleti italiani in discipline di rilievo. Giovanni Franzoni è tra gli azzurri impegnati nel Super-G maschile, mentre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi rappresentano l’Italia nella 15 km individuale di biathlon. Le coppie italiane sono inoltre presenti nelle competizioni di slittino doppio.

Super-G maschile: gli azzurri al via

Nel Super-G maschile, in programma a Bormio, l’Italia schiera Giovanni Franzoni, Mattia Casse, Christof Innerhofer e Dominik Paris. Gli atleti sono chiamati a confrontarsi con una concorrenza internazionale di alto livello, puntando a una prestazione di rilievo.

Biathlon: Wierer e Vittozzi nella 15 km individuale

Ad Anterselva, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi prendono parte alla 15 km individuale di biathlon. Le due atlete, già protagoniste nella staffetta mista, cercano di confermare il loro valore anche nella gara individuale.

Slittino doppio: l’Italia è presente

Al Cortina Slide Center, le coppie italiane partecipano alle gare di slittino doppio. La presenza azzurra è confermata sia nella competizione maschile che in quella femminile, con l’obiettivo di ben figurare in una disciplina che vede la partecipazione di atleti di alto livello.

Prossimi appuntamenti

Le Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026 proseguono con numerose gare che vedono impegnati gli atleti italiani in diverse discipline, alimentando l’attesa per i risultati e le emozioni che solo i grandi eventi sportivi sanno regalare.