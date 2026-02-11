Giovedì 12 febbraio, le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 vedranno l'Italia protagonista in nove finali che assegneranno medaglie. Il palinsesto sportivo si preannuncia ricco, con un'ampia copertura televisiva e in streaming dedicata agli eventi.

Finali in programma e atleti italiani in gara

Tra le discipline che vedranno l'assegnazione di titoli olimpici spiccano il superG femminile di sci alpino, la 10 km in tecnica libera di sci di fondo femminile, i moguls maschili di sci freestyle e lo snowboard cross maschile. Saranno inoltre assegnate medaglie nell'halfpipe femminile di snowboard, nei 5000 metri femminili di speed skating e nella staffetta a squadre di slittino.

Non mancheranno le gare di short track, con i 500 metri femminili e i 1000 metri maschili. L'Italia schiera atleti di rilievo in queste competizioni: Francesca Lollobrigida nei 5000 metri di speed skating; Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni e Laura Pirovano nel superG femminile; Arianna Fontana e Chiara Betti nei 500 metri di short track; Luca Spechenhauser, Pietro Sighel e Thomas Nadalini nei 1000 metri maschili.

Copertura televisiva e streaming

Le competizioni saranno trasmesse in diretta su Rai 2 HD e Rai Sport HD, con finestre orarie estese per coprire l'intera giornata di gare. Lo streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1, Eurosport 2 e DAZN.

Per gli appassionati, OA Sport offrirà una diretta live testuale degli eventi.

Dettagli del calendario e altre discipline

Il calendario ufficiale conferma l'assegnazione di nove titoli olimpici nella giornata del 12 febbraio. Oltre alle finali già citate, proseguiranno le fasi a gironi dell'hockey su ghiaccio maschile e del curling maschile, mentre sono previste prove cronometrate per il bob a due maschile e il monobob femminile. Il programma dettagliato include il curling femminile round robin, lo skeleton maschile con le prime manche, le qualificazioni e finali dei moguls e dello snowboard cross maschile, la finale dei 5000 m di speed skating, la staffetta di slittino, la finale dell'halfpipe femminile, le gare di short track e le partite di hockey su ghiaccio.