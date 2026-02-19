Il secondo giorno dei test pre‑stagionali di Formula 1 sul circuito di Sakhir è stato caratterizzato da problemi tecnici per Mercedes e Ferrari. Kimi Antonelli, al volante della Mercedes, ha dovuto interrompere la sua sessione mattutina dopo pochi giri a causa di un guasto alla power unit. Nel box Ferrari, invece, Lewis Hamilton ha dovuto fare i conti con un'anomalia all'ala posteriore mobile, che si è girata al contrario, costringendolo a una lunga sosta ai box.

Mercedes: sessione interrotta per Antonelli

Kimi Antonelli ha potuto completare solo 3 giri nella sessione mattutina prima di essere costretto a fermarsi per un problema alla power unit della sua Mercedes W17.

Il team ha lavorato a lungo per risolvere il guasto, impedendo al giovane pilota di accumulare chilometri preziosi. Nel pomeriggio, George Russell ha preso il volante, riuscendo a portare avanti il programma di lavoro previsto dal team.

Ferrari: Hamilton fermo per un guasto all'ala mobile

La Ferrari ha vissuto una giornata complicata con Lewis Hamilton, che ha dovuto fermarsi dopo pochi giri a causa di un problema all'ala posteriore mobile, che si è girata al contrario. Il guasto ha richiesto un intervento prolungato dei meccanici e ha limitato il tempo in pista del pilota britannico. Charles Leclerc, invece, ha completato la sessione mattutina senza particolari intoppi, accumulando chilometri utili per lo sviluppo della SF-26.

Bilancio della giornata

La seconda giornata di test a Sakhir ha evidenziato alcune criticità tecniche per i top team, che dovranno lavorare per risolvere i problemi emersi in vista delle prossime sessioni. Mercedes e Ferrari sono ora chiamate a ottimizzare l'affidabilità delle rispettive monoposto per arrivare pronte all'inizio della stagione.