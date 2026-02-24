Lorenzo Musetti è pronto a tornare in campo. Gli ultimi controlli medici hanno dato esito positivo e il tennista toscano si prepara a partecipare al Masters 1000 di Indian Wells, in programma dal 4 al 15 marzo. Il via libera arriva dopo settimane di stop dovute a un infortunio muscolare all’ileo‑psoas della gamba destra, che lo aveva costretto al ritiro nei quarti di finale degli Australian Open e a saltare l’intera tournée sudamericana.

Il percorso di recupero

Musetti, attualmente numero cinque del ranking mondiale, aveva dovuto rinunciare ai tornei di Buenos Aires, Rio de Janeiro e Acapulco a causa del problema fisico.

Il ritiro era avvenuto mentre era in vantaggio di due set a zero contro Novak Djokovic nei quarti di finale degli Australian Open. Dopo un periodo di riabilitazione, gli ultimi esami hanno confermato il pieno recupero, consentendogli di programmare il rientro già nella prossima settimana sul cemento californiano.

Prossimi impegni

Il ritorno in campo a Indian Wells sarà seguito da un’altra tappa importante: il Masters 1000 di Miami, in programma dal 18 al 29 marzo. Si tratta del secondo atto del Sunshine Double, che vedrà Musetti impegnato in due dei tornei più prestigiosi della stagione su cemento.

Il rientro sui campi americani

