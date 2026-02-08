Laura Pirovano ha condiviso le sue sensazioni dopo la discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Cortina 2026, la sua prima gara olimpica. L’atleta azzurra ha ammesso di aver vissuto momenti di forte agitazione prima della partenza, che hanno inciso sulla sua prestazione nella parte centrale della pista.

Le dichiarazioni di Pirovano dopo la gara

“Ero molto agitata in partenza, non ho spinto tanto nel tratto centrale”, ha affermato Pirovano al termine della discesa olimpica. La sciatrice ha sottolineato come l’emozione dell’esordio ai Giochi abbia avuto un peso significativo sulla sua performance, impedendole di esprimere appieno il suo potenziale nella fase cruciale della competizione.

Il contesto dell’esordio olimpico

La gara di discesa libera a Cortina ha rappresentato per Pirovano il debutto assoluto alle Olimpiadi. L’atleta ha spiegato che la tensione e la responsabilità di rappresentare l’Italia in un evento di tale portata hanno reso la partenza particolarmente complessa dal punto di vista emotivo. Nonostante ciò, Pirovano ha affrontato la pista con determinazione, cercando di gestire al meglio le proprie emozioni.

Riflessioni sull’esperienza olimpica

La dichiarazione di Pirovano evidenzia la complessità dell’approccio mentale richiesto in una gara olimpica, specialmente per chi si confronta per la prima volta con un palcoscenico di tale rilievo. L’atleta ha dimostrato grande onestà nell’analizzare la propria prestazione, riconoscendo le difficoltà incontrate senza cercare alibi.

In passato, Pirovano aveva già mostrato autocritica in altre occasioni, ma l’esperienza olimpica costituisce un momento unico nella carriera di ogni sportivo. Le sue parole riflettono la volontà di crescere e imparare anche dalle situazioni più complesse, con l’obiettivo di migliorare nelle prossime competizioni.