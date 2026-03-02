La Federazione Italiana Sport Invernali ha ufficializzato la squadra azzurra che parteciperà ai Campionati Mondiali Juniores di sci alpino 2026. La rassegna si terrà a Narvik, in Norvegia, da giovedì 5 a domenica 15 marzo. La spedizione è composta da sedici atleti, equamente divisi tra otto donne e otto uomini, con l'obiettivo di ottenere risultati di prestigio nella competizione giovanile.

Le atlete e gli atleti convocati

La squadra femminile vede la convocazione di Giorgia Collomb, Anna Trocker, Camilla Vanni, Arianna Putzer, Sofia Amigoni, Ludovica Righi, Tatum Bieler e Victoria Klotz.

Nel settore maschile, gli atleti selezionati sono Tomas Deambrogio, Luca Ruffinoni, Pietro Broglio, Glauco Antonioli, Jakob Franzelin, David Castlunger, Lorenzo Gerosa ed Enrico Zucchini.

Le atlete di punta della spedizione

Le atlete considerate le punte di diamante della squadra sono Giorgia Collomb e Anna Trocker. La sciatrice valdostana, nata nel 2006, vanta già un titolo mondiale senior nella disciplina del parallelo a squadre. L'altoatesina Trocker, classe 2008, si è invece distinta ai Giochi Olimpici di Milano Cortina, mostrando ottime prestazioni nella manche di slalom della combinata a coppie.

I Campionati Mondiali Juniores rappresentano per molti degli atleti convocati l'appuntamento più importante della stagione agonistica.

La competizione offre inoltre la possibilità di conquistare la qualificazione alle Finali di Coppa del Mondo, che si svolgeranno a Lillehammer a partire dal 19 marzo.

Prospettive per la rassegna iridata

La convocazione di Collomb e Trocker non rappresenta una sorpresa, considerando i loro precedenti successi e le dimostrate capacità di competere a livelli elevati. Collomb, in particolare, ha già ottenuto risultati significativi nel circuito maggiore dello sci, mentre Trocker ha evidenziato una notevole maturità sportiva, nonostante la giovane età.

La partecipazione ai Mondiali Juniores di Narvik costituisce un banco di prova cruciale per l'intera squadra azzurra. L'evento permetterà ai giovani atleti italiani di confrontarsi con i migliori talenti internazionali, con l'ambizione di raggiungere risultati di rilievo.