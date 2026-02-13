Grande emozione a Milano‑Cortina 2026 per il bronzo conquistato da Michela Moioli nello snowboard cross individuale. Il direttore tecnico Cesare Pisoni, visibilmente commosso, ha commentato ai microfoni Rai: “Faccio un po’ fatica a parlare. Michela riesce sempre a stupirci. È stata grandiosa, perché abbiamo fatto due ore all’ospedale di Sondalo, però oggi è stata la numero uno. Ha fatto un numero. L’obiettivo per lo snowboard italiano era di almeno una medaglia e l’abbiamo ottenuta, ne abbiamo un’altra di gara domenica. Ha preso le misure”.

Il contesto della dichiarazione

Le parole di Pisoni arrivano dopo la finale individuale di snowboard cross, nella quale Moioli ha conquistato il bronzo, portando a tre il numero delle sue medaglie olimpiche consecutive. Il commento del direttore tecnico sottolinea non solo la performance sportiva, ma anche la forza mentale dell’atleta, capace di reagire dopo un momento difficile trascorso all’ospedale di Sondalo.

Lo sguardo alla gara a squadre

Pisoni ha già rivolto lo sguardo alla gara a squadre in programma domenica, annunciando che Moioli gareggerà in coppia con Lorenzo Sommariva, mentre la seconda formazione italiana sarà composta da Omar Visintin e Sofia Groblechner. “Sono orgoglioso di queste squadre, domenica cercheremo di vender cara la pelle.

Ha sbagliato giusto le due partenze, ma ha fatto un lavoro incredibile, abbiamo uno staff eccezionale”, ha aggiunto Pisoni.

La carriera olimpica di Moioli

Michela Moioli ha già conquistato una medaglia d’argento nella gara a squadre alle Olimpiadi di Pechino 2022, in coppia con Omar Visintin. Questo risultato testimonia la sua costanza ai massimi livelli e la capacità di esprimersi al meglio sia in gare individuali sia in quelle a squadre, confermando il suo status di atleta di punta dello snowboard italiano.