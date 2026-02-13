Michela Moioli ha conquistato la medaglia di bronzo nello snowboard cross femminile, in una gara disputata sulla pista di Livigno, in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’olimpionica, già protagonista a PyeongChang 2018, è salita sul podio dopo una rimonta eccezionale, prima nella batteria di semifinale e poi nella big final, chiudendo alle spalle dell’australiana Baff e della ceca Adamczykova.

La gara e la rimonta decisiva

Nella finale, Moioli ha dimostrato tutta la sua esperienza: partita con prudenza, ha progressivamente aumentato il ritmo curva dopo curva, trovando lo spazio necessario per recuperare posizioni e assicurarsi il terzo posto fino al traguardo.

La rimonta era iniziata già nella semifinale, dove, partendo dall’ultimo posto, è riuscita a qualificarsi per la big final con una prestazione da vera campionessa.

Significato del risultato per l’Italia

Il bronzo di Moioli rappresenta la diciottesima medaglia per l’Italia in questi Giochi invernali (sei ori, tre argenti e nove bronzi). Questo risultato permette all’Italia di superare il bottino di medaglie ottenuto a Pechino 2022 e di avvicinarsi al record stabilito a Lillehammer 1994. Per la campionessa bergamasca si tratta della terza medaglia olimpica in carriera: oro individuale a PyeongChang 2018, argento a squadre miste a Pechino 2022 e ora questo bronzo a Milano Cortina.

Resilienza e percorso verso il podio

La medaglia assume un valore ancora maggiore se si considera che pochi giorni prima Moioli era caduta durante un allenamento, sbattendo il viso e riportando alcune escoriazioni. Gli esami medici avevano però escluso problemi seri, permettendole di gareggiare regolarmente. La sua presenza e il conseguente podio sono dunque il risultato di una notevole resilienza fisica e mentale.

Inoltre, il bronzo conferma il suo ruolo di protagonista nello snowboard cross italiano e internazionale. La sua gara è stata tattica, intelligente e caratterizzata da una gestione perfetta delle fasi decisive, dimostrando ancora una volta le sue capacità tecniche e agonistiche.