Le azzurre Valentina Margaglio e Alessandra Fumagalli hanno iniziato la loro preparazione per i Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026 con due manche di prova sulla pista Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo, specialità skeleton femminile.

Prima manche: Margaglio tra le migliori

Nella prima prova cronometrata, Valentina Margaglio ha ottenuto un ottimo quinto tempo con 57"88, distanziata di soli 31 centesimi dalla leader Tabitha Stoecker (57"57). Alessandra Fumagalli si è classificata sedicesima con 58"62, a 1"05 dalla vetta. Margaglio ha mantenuto a lungo la prima posizione, prima di essere superata da altre atlete.

Seconda manche: un passo indietro

Nel secondo turno, Margaglio ha registrato un calo, scivolando al tredicesimo posto con 58"29, a 0"56 dalla tedesca Jacqueline Pfeifer, autrice del miglior tempo (57"73). Fumagalli ha confermato la sedicesima posizione con 58"53, a 0"80 dalla vetta.

Contesto e prospettive

Le due atlete italiane hanno mostrato segnali incoraggianti, in particolare Margaglio, che ha dimostrato di poter competere a ridosso delle migliori. Tuttavia, la seconda prova ha evidenziato la necessità di una maggiore consistenza per rimanere in lizza per le medaglie.

Il contesto internazionale

Jacqueline Pfeifer si è distinta nelle prove di allenamento, dominando la quinta e la sesta manche con tempi rispettivamente di 57"12 e 57"63, confermandosi tra le favorite per il podio.

Nella quinta prova, Margaglio è uscita dalla top‑10 (dodicesima con 58"14), mentre Fumagalli ha concluso diciannovesima con 58"60.

Il programma ufficiale della competizione prevede la prima manche venerdì alle ore 16.00, seguita dalla seconda alle 17.48. Sabato si disputeranno la terza manche alle 18.00 e la quarta alle 19.44.