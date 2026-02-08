Domani, lunedì 9 febbraio, Predazzo sarà teatro della competizione individuale maschile di salto con gli sci sul trampolino piccolo, un appuntamento cruciale per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo una giornata dedicata agli allenamenti, l'evento entra nel vivo con la disputa delle medaglie.

Programma e orari della gara

La sessione di allenamento è fissata per le ore 18.00, con la gara individuale maschile che prenderà il via alle ore 19.00. La trasmissione televisiva in diretta sarà offerta da Rai 2, con collegamenti che potrebbero non coprire l'evento nella sua interezza.

Copertura streaming e aggiornamenti testuali

Per gli appassionati che desiderano seguire l'evento online, la gara sarà disponibile in diretta streaming su piattaforme quali Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max e DAZN. In aggiunta, OA Sport garantirà una diretta testuale per fornire aggiornamenti in tempo reale.

Gli atleti italiani in competizione

La rappresentativa italiana vedrà in gara Giovanni Bresadola, Alex Insam e Francesco Cecon. Gli atleti azzurri punteranno a ottenere un doppio piazzamento nella top trentina.

Dettagli sul calendario di salto con gli sci

