Fabio Quartararo si appresta ad affrontare un 2026 di transizione, pienamente consapevole delle sfide tecniche poste dalla nuova Yamaha M1 V4. Il pilota francese, campione del mondo MotoGP 2021, ha manifestato con trasparenza il suo stato d’animo alla vigilia del primo Gran Premio stagionale, in programma in Thailandia, rivelando anche di avere già le idee chiare sul proprio futuro.

Il ritardo prestazionale della M1 V4

Quartararo ha quantificato con precisione il divario prestazionale della nuova Yamaha rispetto alla stagione precedente. “Il ritmo della simulazione di gara nei test è stato più o meno sette decimi al giro più lento rispetto a quello dell’anno scorso”, ha dichiarato.

Ha inoltre aggiunto un commento critico sulla capacità di sviluppo della casa di Iwata: “Yamaha non sa quando la moto sarà veloce, ma in sei mesi non siamo riusciti a migliorare”. Questo dato sottolinea un ritardo significativo che pesa sulle prospettive della squadra.

Un futuro già deciso

Il pilota francese ha poi affrontato apertamente il tema del suo futuro, senza reticenze. “Non posso dire molto sul mio futuro, solo che ho le idee chiare e questo mi aiuta anche mentalmente”, ha confidato. Ha poi aggiunto un riferimento esplicito alla concorrenza: “Honda ha una moto che va bene…”. Queste parole confermano in modo inequivocabile l’intenzione di Quartararo di lasciare Yamaha al termine della stagione per approdare alla casa motociclistica giapponese rivale, un passo che appare ormai definitivamente deciso.

Contesto e prospettive

Quartararo si presenta al via del campionato con poche aspettative, consapevole del proprio talento ma anche della fragilità del progetto tecnico attuale. I test invernali non hanno fornito risposte incoraggianti, e il nuovo motore V4 non ha ancora mostrato progressi significativi in termini di prestazioni. Il passaggio alla Honda appare quindi non solo inevitabile, ma anche già mentalmente metabolizzato dal pilota, che guarda avanti con determinazione.

Conferme sul quadro tecnico e sulle scelte

Le dichiarazioni di Quartararo trovano riscontro nel quadro tecnico emerso durante i test pre-stagionali. Il ritardo di circa sette decimi al giro rispetto alla stagione precedente, senza segnali di miglioramento tangibili nei sei mesi precedenti, evidenzia le difficoltà di sviluppo di Yamaha.

Allo stesso modo, la chiara indicazione di Quartararo riguardo al proprio futuro, con la Honda come destinazione, conferma le indiscrezioni che circolano nel paddock, delineando un futuro già scritto per il campione del mondo 2021.