Le azzurre Federica Brignone e Sofia Goggia sono tornate in pista a Soldeu, in Andorra, per la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo la prima prova, che ha visto Goggia chiudere al terzo posto e Brignone al diciassettesimo, si disputa oggi l’ultimo test prima della gara di venerdì.

Prima prova: Goggia tra le migliori, Brignone in fase di presa di confidenza

Nella prima prova cronometrata, la ceca Ester Ledecka ha fatto segnare il miglior tempo con 1’33"39. Nicol Delago ha ottenuto il secondo tempo, a 37 centesimi, mentre Sofia Goggia ha chiuso terza a 43 centesimi.

Laura Pirovano si è piazzata sesta a 59 centesimi. Federica Brignone ha concluso in 1’34"97, appaiata a Elena Curtoni al diciassettesimo posto complessivo.

Seconda prova: appuntamento oggi alle ore 11.00

La seconda prova cronometrata è in programma oggi, giovedì 26 febbraio, con inizio alle ore 11.00. Federica Brignone indosserà il pettorale numero 18 e partirà alle 11.26 e 30 secondi, salvo eventuali ritardi. Le prime cinque atlete partiranno a intervalli di due minuti, poi si passerà a un intervallo di un minuto e quindici secondi a partire dal pettorale numero sei.

Contesto e prospettive

Questa seconda prova rappresenta l’ultima occasione per le atlete di affinare il feeling con il tracciato pirenaico prima della discesa libera di venerdì.

Per Brignone, campionessa olimpica in superG e gigante, si tratta di un test importante per valutare la condizione dopo l’infortunio e decidere se puntare alla gara. Goggia, bronzo olimpico in discesa e leader della classifica di specialità, conferma con il terzo tempo della prima prova il suo stato di forma.

Ultimo test prima della gara

Nella prima prova, Brignone ha preso confidenza con il tracciato pirenaico chiudendo in 1’34"97, appaiata a Elena Curtoni al diciassettesimo posto. La seconda prova di oggi sarà determinante per capire chi deciderà di spingere in vista della gara di venerdì.