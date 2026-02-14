Matthew Riccitello ha vinto la seconda tappa del Tour de la Provence, disputata da Forcalquier alla Montagne de Lure. Grazie a questo successo, il corridore ha conquistato la leadership della classifica generale.

La frazione, lunga 174,9 chilometri, è stata caratterizzata inizialmente da una fuga di sei corridori: Gustav Wang (XDS Astana Team), Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta), Declan Irvine (Team Novo Nordisk), Esteban Foucher (Groupama FDJ), Baptiste Gillet (Nice Metropole) e Mathis Le Berre (TotalEnergies). Il gruppo ha ricompattato la corsa a circa undici chilometri dall’arrivo, poco prima dell’inizio dell’ascesa finale.

Durante la scalata di Station de Lure, un'ascesa di 13,7 chilometri con una pendenza media del 6,4%, si è formato un drappello ristretto di ventitré atleti. In questo contesto, Riccitello ha lanciato lo sprint decisivo, riuscendo a staccare lo spagnolo Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers), che non è stato in grado di rispondere. Al terzo posto si è classificato il colombiano Brandon Smith Rivera (Ineos), giunto a quattordici secondi, seguito dal francese Valentin Paret‑Peintre (Decathlon).

Con questa vittoria, Riccitello ha ottenuto la maglia di leader della classifica generale, superando Rodríguez di quattro secondi.

Dettagli della tappa

La seconda tappa del Tour de la Provence, partita da Forcalquier, si è conclusa in vetta alla Montagne de Lure dopo 174,9 chilometri.

La fuga iniziale ha animato la prima parte della gara, ma il gruppo è riuscito a ricompattarsi prima dell’ultima salita. La salita finale ha selezionato i corridori più in forma, con Riccitello che ha dimostrato la sua superiorità nello sprint conclusivo.

Il Tour de la Provence

Il Tour de la Provence è una competizione ciclistica che si svolge nella regione della Provenza‑Alpi‑Costa Azzurra. L'edizione 2026, valida come evento dell’UCI Europe Tour categoria 2.1, si è articolata in tre tappe. La seconda frazione, da Forcalquier alla Montagne de Lure, ha visto il successo di Matthew Riccitello, che si è anche assicurato la leadership della classifica generale.