Le fondiste azzurre hanno espresso soddisfazione e fiducia dopo la staffetta, sottolineando la buona condizione fisica e la giusta determinazione. A parlare sono state Iris De Martin Pinter e Di Centa, protagoniste di un momento di coesione e speranza per il futuro.

“Oggi le gambe rispondevano”

Iris De Martin Pinter ha commentato con chiarezza la sua prestazione: “Oggi le gambe rispondevano”. Una frase che racchiude la sensazione di aver trovato ritmo e forza al momento giusto, dopo una gara intensa e impegnativa.

“Era giusto crederci”

Di Centa ha aggiunto un pensiero carico di fiducia: “Era giusto crederci”.

Un’affermazione che sottolinea la convinzione del gruppo nel poter competere ad alto livello, nonostante le difficoltà e le incognite della competizione.

Il contesto immediato è quello di una staffetta che ha visto le azzurre impegnate con determinazione, trovando risposte positive sul piano fisico e mentale. Le dichiarazioni di De Martin Pinter e Di Centa riflettono un clima di fiducia e di consapevolezza del valore della squadra.

La tradizione delle staffette azzurre

Il percorso delle competizioni di sci di fondo e delle staffette azzurre è caratterizzato da una tradizione di impegno e risultati. Le affermazioni delle atlete si inseriscono in questo solco, esaltando la coesione del gruppo e la preparazione atletica come elementi chiave per affrontare le sfide sportive.