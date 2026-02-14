L’Italia ha compiuto un’impresa sorprendente contro l’Irlanda nella seconda giornata del Sei Nazioni 2026, chiudendo il primo tempo in vantaggio per 10-5. La partita, disputata all’Aviva Stadium di Dublino, ha visto gli Azzurri mettere a segno la meta decisiva grazie a una maul ben orchestrata. Nicotera si è distinto staccandosi dal gruppo e schiacciando l’ovale oltre la linea, con la trasformazione affidata a Garbisi, autore anche dell’apertura del punteggio con un calcio preciso.

Una prima frazione da incorniciare

Il match ha preso una svolta decisiva al 34’ quando Garbisi ha trasformato la meta di Nicotera, portando l’Italia sul 10-5.

In precedenza, al 17’, era stata l’Irlanda a sbloccare il risultato con una meta di Osborne, ma la reazione degli Azzurri è stata caratterizzata da grande carattere e determinazione. La mischia italiana ha dimostrato una notevole solidità, costringendo gli avversari a commettere errori e guadagnando punizioni preziose. La situazione per i padroni di casa si è ulteriormente complicata con il cartellino giallo comminato a Casey.

Contesto e significato del vantaggio

Il vantaggio acquisito dall’Italia al termine del primo tempo assume un significato storico: si tratta infatti della prima volta che gli Azzurri conducono all’intervallo contro l’Irlanda nel torneo del Sei Nazioni. La prestazione degli uomini di Moccia è stata contraddistinta da una disciplina ferrea, un’efficacia notevole nelle fasi statiche del gioco e una grande capacità di capitalizzare le occasioni create.

Un arbitro nella storia

A dirigere l’incontro è stata Hollie Davidson, arbitra scozzese che ha fatto la storia diventando la prima donna a dirigere un match del Sei Nazioni maschile. La sua presenza in campo rappresenta un passo avanti significativo per il rugby internazionale e un momento di svolta per la parità di genere nello sport.

La cronaca della partita, come riportato da fonti inglesi, conferma il vantaggio italiano di 10-5 al termine della prima frazione, maturato grazie alla meta di Nicotera dalla maul e al calcio di Garbisi. L’Irlanda aveva risposto con la meta di Osborne, ma la superiorità della mischia azzurra e l’inferiorità numerica dovuta al giallo a Casey hanno pesato sull’esito parziale.