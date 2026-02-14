Casper Ruud ha recentemente espresso alcune considerazioni sull’attuale panorama del tennis mondiale, soffermandosi sull’evoluzione tecnica e fisica che caratterizza i nuovi protagonisti del circuito. Il norvegese, che ha affrontato in carriera i grandi campioni del passato e i giovani emergenti, ha sottolineato come il gioco sia diventato sempre più veloce e fisico.

L’evoluzione del gioco secondo Ruud

Ruud ha osservato che la nuova generazione di tennisti, rappresentata da giocatori come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, si distingue per intensità, velocità e coraggio.

Secondo il norvegese, il tennis moderno richiede una preparazione fisica e una reattività sempre maggiori, con atleti in grado di mantenere un ritmo elevato per tutta la durata degli incontri.

Il norvegese ha inoltre evidenziato come i giovani campioni abbiano pochi punti deboli e siano in grado di esprimere un gioco completo sia dal lato del dritto che del rovescio. La capacità di muoversi rapidamente in campo e di adattarsi alle diverse situazioni di gioco rappresenta, secondo Ruud, uno degli elementi chiave del successo dei nuovi protagonisti del tennis.

Il valore dell’esperienza e delle sfide con i grandi del passato

Ruud ha anche riflettuto sull’importanza delle esperienze maturate contro i grandi campioni del passato, sottolineando come le sconfitte subite in finale abbiano contribuito alla sua crescita personale e professionale.

Il norvegese ha affermato che, a questi livelli, le differenze tra i giocatori sono minime e che la pazienza, la fiducia e la capacità di accettare le sconfitte sono fondamentali per continuare a migliorare.

Secondo Ruud, il confronto con i migliori del circuito rappresenta uno stimolo costante a superare i propri limiti e a lavorare su ogni aspetto del proprio gioco. L’evoluzione del tennis, caratterizzata da una maggiore velocità e completezza tecnica, impone agli atleti di adattarsi rapidamente e di essere sempre pronti ad affrontare nuove sfide.