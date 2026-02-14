Ad Anterselva, domenica 15 febbraio, proseguirà il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con la 12,5 km pursuit maschile, in programma alle ore 11.15. L’Italia sarà rappresentata da tre atleti: Lukas Hofer, Nicola Romanin e Tommaso Giacomel, che prenderanno il via in base ai distacchi accumulati nella sprint.

Gli atleti italiani e i loro distacchi

Lukas Hofer partirà con un ritardo di 1’22” dal leader, Quentin Fillon Maillet; Nicola Romanin seguirà con un gap di 1’34”; Tommaso Giacomel, invece, partirà con un distacco di 1’43”.

Copertura televisiva e streaming

La diretta televisiva sarà disponibile su Rai 2 o Rai Sport HD. La diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 o 2 e DAZN. OA Sport offrirà una diretta live testuale.

Il contesto della gara

La prova di inseguimento (pursuit) prevede partenze basate sui distacchi della sprint, con quattro sessioni di tiro e la vittoria assegnata al primo atleta che taglia il traguardo. La gara si svolge all’Anterselva Biathlon Arena, sede delle competizioni di biathlon per Milano Cortina 2026.

La formula della pursuit è tra le più spettacolari del biathlon: gli atleti partono “a caccia” del leader, con la tensione che cresce ad ogni poligono. L’Italia, pur non tra le favorite, può contare su atleti esperti come Hofer e Giacomel, capaci di sorprendere in una giornata perfetta.