Il salto con gli sci su trampolino grande rappresenta una delle discipline in programma per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Gli appassionati nutrono grande attesa per le competizioni che si terranno a Predazzo, sede da sempre legata a questa affascinante specialità.

Il programma delle gare di salto con gli sci

Il calendario ufficiale delle gare e la composizione delle squadre partecipanti saranno resi noti dagli organizzatori e dalle federazioni competenti. Al momento, non sono state diffuse informazioni definitive riguardo eventuali modifiche al format delle competizioni, come la possibile sostituzione della gara a squadre con una gara a coppie (Super Team), né sono stati confermati i nomi degli atleti italiani che prenderanno parte alle diverse prove.

Le fonti ufficiali e i siti specializzati confermano la presenza del salto con gli sci a Milano Cortina 2026, con eventi che si svolgeranno presso il trampolino di Predazzo. Gli orari precisi, le modalità di visione televisiva e streaming, così come la lista definitiva degli atleti in gara, saranno comunicati in prossimità dell’evento.

Attesa per la comunicazione ufficiale

Gli appassionati italiani seguono con attenzione le notizie relative alla partecipazione degli atleti azzurri e alle possibili novità nel format delle gare. Per aggiornamenti certi e dettagliati, si attendono le comunicazioni ufficiali delle federazioni sportive e degli organizzatori olimpici.