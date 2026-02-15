Federica Brignone torna in gara domenica 15 febbraio nel gigante femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. Sarà una delle giornate più dense di eventi per gli atleti italiani.

Il ritorno di Brignone e il programma della giornata

La campionessa italiana, reduce dall’oro nel super‑G, sarà al via del gigante femminile. La prima manche è prevista alle ore 10.00, la seconda alle ore 13.30. Entrambe saranno trasmesse in diretta su Rai 2 o Rai Sport HD, con streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 o 2 e DAZN. Sarà disponibile anche una diretta testuale su OA Sport.

Federica Brignone partirà con il pettorale numero 14, con un orario di inizio previsto per le 10.26, salvo ritardi. Il programma prevede intervalli di partenza variabili: due minuti per le prime quindici atlete, un minuto e trenta secondi tra la sedicesima e la trentesima, un minuto tra la trentunesima e la cinquantesima, e quarantacinque secondi per le atlete successive. Sono previsti tv break di due minuti e quindici secondi dopo le atlete numero 15, 22 e 30.

Una domenica ricca di gare per l’Italia

Oltre al gigante femminile, la giornata olimpica vedrà in gara numerosi azzurri. Alle ore 9.05, l’Italia affronterà la Norvegia nel curling maschile. Nel monobob femminile sono attese Giada Andreutti e Simona De Silvestro.

Nel biathlon, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Nicola Romanin saranno impegnati nell’inseguimento maschile di 12,5 km.

La giornata proseguirà con gare di snowboardcross a squadre miste, staffetta maschile di sci di fondo, biathlon femminile, pattinaggio di velocità e skeleton a squadre miste. In totale sono previsti nove titoli in palio.

Il gigante femminile a Cortina

Il gigante femminile si disputerà sull’Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo, con la prima manche alle ore 10.00 e la seconda alle ore 13.30, come da calendario ufficiale delle Olimpiadi.

La giornata di domenica 15 febbraio si preannuncia come una delle più significative per gli atleti italiani, con molteplici discipline in programma e diverse opportunità di conquistare medaglie.