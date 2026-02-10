Martedì 10 febbraio, a Tesero in Val di Fiemme, prende il via la sprint in tecnica classica maschile e femminile, evento cruciale in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026. L’Italia schiera tra gli uomini Simone Mocellini e Federico Pellegrino, entrambi determinati a conquistare un posto nella finale.

Il contesto della gara olimpica

Il programma olimpico dello sci di fondo entra nel vivo con una delle discipline più spettacolari: la sprint in tecnica classica. Dopo l’avvio con gli skiathlon, che hanno già visto emergere atleti come Frida Karlsson e Johannes Klaebo, oggi è il giorno della sprint, una gara che promette emozioni e spettacolo.

Gli azzurri in gara per la finale

In campo maschile, la squadra italiana punta su Simone Mocellini e Federico Pellegrino. Entrambi gli atleti saranno impegnati nelle qualificazioni con l'obiettivo primario di raggiungere la finale. La competizione si svolge a Tesero, in Val di Fiemme, e rappresenta un momento cruciale per le ambizioni degli azzurri.

Programma e dettagli della sprint

Le qualificazioni della sprint in tecnica classica iniziano alle ore 09:15. Successivamente, a partire dalle 11:45, si svolgeranno i quarti di finale, le semifinali e le finali a eliminazione diretta. Le gare si terranno presso il Centro del fondo e del biathlon Fabio Canal, situato a Lago di Tesero, in Val di Fiemme. L’Italia, in qualità di paese ospitante, ha diritto a quattro posti per genere nella competizione, un vantaggio significativo per gli atleti di casa.