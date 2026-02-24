La Fiorentina ha conquistato una vittoria fondamentale nel derby toscano contro il Pisa, imponendosi per 1‑0 allo Stadio Artemio Franchi grazie a un gol di Moise Kean. Il successo consente ai viola di agganciare Lecce e Cremonese in piena zona salvezza.

Il match e il contesto

Il derby, assente al Franchi da 36 anni, ha visto la Fiorentina affrontarlo con determinazione nonostante la squalifica dell’allenatore Vanoli, costretto a seguire la gara da uno sky box, con il vice Cavalletto in panchina. La squadra ha schierato De Gea in porta, Dodo, Pongracic, Parisi e Ranieri in difesa; a centrocampo Fagioli, Ndour e Brescianini; in attacco Harrison, Kean e Solomon.

Tra i convocati, per la prima volta anche Rugani e Gudmundsson. Il Pisa ha risposto con Nicolas tra i pali, una difesa a cinque composta da Touré, Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov e Angori, un centrocampo a quattro con Moreo e Iling‑Junior sulle fasce e Stojilkovic unica punta.

La cronaca della partita

La Fiorentina ha preso subito in mano il gioco e al 13’ è passata in vantaggio: azione orchestrata da Harrison, palla respinta male dalla difesa pisana e Kean, pronto, ha insaccato. È il suo terzo gol consecutivo dopo le reti contro Torino e Como. Il Pisa ha faticato a reagire, mentre i viola hanno continuato a spingere senza trovare il raddoppio. Nella ripresa, i cambi di Hiljemark hanno dato nuova verve al Pisa, che ha avuto qualche occasione, ma la difesa gigliata ha retto, con Dodo ammonito per simulazione e Ranieri protagonista di un intervento decisivo su Meister.

La Fiorentina ha resistito fino al triplice fischio, portando a casa tre punti preziosi e centrando la terza vittoria consecutiva tra campionato e Conference League.

Impatto in classifica

Con questo successo, la Fiorentina sale a quota 24 punti, raggiungendo Lecce e Cremonese e uscendo dalla zona retrocessione. Il Pisa, invece, resta fermo a 15 punti, con le speranze di salvezza sempre più ridotte.

Analisi della gara

La Fiorentina ha dominato il primo tempo, creando diverse occasioni con Ndour e Brescianini prima del gol di Kean. Nella ripresa, il Pisa ha alzato il baricentro grazie ai cambi, ma la difesa viola ha saputo contenere le offensive, con Nicolas protagonista di alcune parate. Il successo rappresenta un’iniezione di fiducia per la squadra, che torna a respirare in un momento delicato della stagione.