Nel sesto giorno delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina, giovedì 12 febbraio, Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’oro nel Super‑G femminile, imponendosi con autorità. La giornata ha visto numerosi podi in diverse discipline, confermando la presenza dell’Italia ai vertici delle competizioni.

I podi del giorno

Nel Super‑G femminile, Federica Brignone ha ottenuto l’oro, seguita da Romane Miradoli (argento) e Cornelia Huetter (bronzo). Nello sci freestyle, nei moguls maschili, il podio è stato completato da Cooper Woods (oro), Mikael Kingsbury (argento) e Ikuma Horishima (bronzo).

Nella 10 km a tecnica libera femminile di sci di fondo, Frida Karlsson ha vinto l’oro, con Ebba Andersson seconda e Jessie Diggins terza. Nel snowboardcross maschile, Alessandro Haemmerle ha conquistato l’oro, Eliot Grondin l’argento e Jakob Dusek il bronzo.

Altri eventi in programma

Oltre alle gare già concluse, la giornata prevedeva le finali femminili di halfpipe snowboard, i 5.000 metri femminili di speed skating, la staffetta a squadre di slittino, e le gare di short track (500 metri femminili e 1.000 metri maschili), con la partecipazione di atleti azzurri.

Il ritorno al vertice di Federica Brignone

Federica Brignone, dopo un lungo percorso di recupero da un grave infortunio, ha compiuto un’impresa sportiva straordinaria, tornando al vertice in meno di un anno. Il suo successo nel Super‑G rappresenta un momento di grande rilancio per la sciatrice italiana, simbolo di determinazione e resilienza.