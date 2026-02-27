Mattia Casse ha conquistato il primo posto nella seconda prova cronometrata della discesa libera maschile a Garmisch‑Partenkirchen, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L'atleta azzurro ha fermato il cronometro sull’1’49”42, precedendo di soli quattro centesimi lo svizzero Alexis Monney e di quindici centesimi il francese Nils Allegre.

La competizione si è svolta sulla rinomata pista Kandahar. Nella giornata precedente, Giovanni Franzoni aveva ottenuto il miglior tempo. Oggi, tuttavia, Franzoni è stato costretto ad abbandonare la prova dopo aver perso uno sci in un tratto iniziale.

Protagonisti e classifiche

Alle spalle del podio, lo svizzero Stefan Rogentin si è classificato al quarto posto, a ventotto centesimi da Casse. Marco Odermatt ha seguito in quinta posizione, a trenta centesimi. Al sesto posto si è piazzato il tedesco Luis Vogt a sessantaquattro centesimi, seguito dallo sloveno Miha Hrobat a sessantasei. L'americano Kyle Negomir ha chiuso ottavo a sessantasette centesimi, mentre il francese Blaise Giezendanner è arrivato nono a sessantotto. Chiudono la top ten l'americano Ryan Cochran‑Siegle e lo svizzero Niels Hintermann, entrambi a sessantanove centesimi.

Tra gli altri atleti italiani in gara, Florian Schieder ha concluso al sedicesimo posto a 1”11. Dominik Paris si è posizionato ventitreesimo a 1”61, e Guglielmo Bosca ventottesimo a 1”74.

Benjamin Jacques Alliod e Christof Innerhofer non hanno potuto completare la loro discesa a causa della caduta di uno sciatore che li precedeva.

Condizioni della pista e contesto

La pista Kandahar ha presentato un tracciato tecnicamente impegnativo, ma ha offerto conferme significative per gli atleti italiani, in particolare grazie alla prestazione di Casse. La caduta di Franzoni ha destato preoccupazione, ma fortunatamente non ha comportato conseguenze serie.

Informazioni sulla gara

Durante la seconda prova, Franzoni ha perso lo sci destro in una curva, ma è riuscito a mantenere l'equilibrio, evitando infortuni. Si è rialzato prontamente e non ha riportato conseguenze fisiche, potendo così partecipare regolarmente alla gara in programma sabato.

La discesa libera di Garmisch è fissata per sabato 28 febbraio alle 11.15. L'orario è stato anticipato di trenta minuti rispetto al programma originale a causa delle elevate temperature previste nella località tedesca.