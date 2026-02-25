Ilaria Ghisalberti ha ottenuto un prestigioso secondo posto nel gigante di Coppa Europa tenutosi a Oppdal, in Norvegia, il 24 febbraio. L’atleta italiana ha dimostrato una prestazione di alto livello, confermando la sua presenza tra le protagoniste del circuito continentale.

La competizione e il podio

La vittoria è stata aggiudicata alla svizzera Vanessa Kasper, che ha concluso la gara con un distacco di 13 centesimi da Ghisalberti. Al terzo posto si è classificata l’austriaca Nina Astner. Ghisalberti aveva inizialmente guidato la classifica dopo la prima manche, vantando un margine di un centesimo su Alice Pazzaglia e dieci su Kasper.

Tuttavia, nella seconda manche, la svizzera è riuscita a superarla, assicurandosi il successo finale.

Le altre atlete italiane

Oltre a Ghisalberti, la competizione di Oppdal ha visto la partecipazione di altre atlete italiane. Alice Pazzaglia, dopo una prima manche particolarmente positiva, non è riuscita a raggiungere il podio. Le altre azzurre in gara hanno ottenuto piazzamenti che contribuiscono alla classifica generale di Coppa Europa.

Il risultato di Ghisalberti sottolinea il momento positivo dello sci alpino femminile italiano nel circuito continentale. Le giovani atlete continuano a distinguersi con risultati significativi nelle competizioni internazionali, dimostrando il valore del movimento.