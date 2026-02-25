Soldeu, 25 febbraio 2026 – La prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Coppa del Mondo a Soldeu, in Andorra, si è aperta oggi alle ore 11:00. Federica Brignone e Sofia Goggia sono tornate in gara dopo le recenti competizioni olimpiche, in una tappa che vede la squadra italiana schierare numerose atlete di punta.

Le atlete italiane in gara

La squadra azzurra è rappresentata da Sara Allemand, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Sara Thaler e Asja Zenere. L'obiettivo è quello di ben figurare in una tappa cruciale per la classifica di specialità, con la presenza di molte delle migliori interpreti della velocità.

Programma del fine settimana

La tappa andorrana propone un fine settimana dedicato alle discipline veloci. La giornata odierna è dedicata alla discesa libera, seguita sabato 28 febbraio dal SuperG (recupero della gara non disputata a Zauchensee) e da un secondo SuperG domenica 1° marzo, con partenza prevista alle 10:15. Tra le avversarie più attese figurano atlete di alto livello come Breezy Johnson, Kajsa Vickhoff Lie, Emma Aicher, Kira Weidle‑Winkelmann, Cornelia Huetter, Mirjam Puchner, Nina Ortlieb, Malorie Blanc, Corinne Suter e Janine Schmitt.

Copertura dell'evento

Secondo la start list pubblicata ieri, la prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Soldeu era in programma per le ore 11:00 di mercoledì 25 febbraio. Non è prevista copertura televisiva diretta o streaming, ma OA Sport garantisce la diretta testuale dell’evento per seguire tutte le fasi della competizione.