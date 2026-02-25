Si avvicina il debutto stagionale su strada della NASCAR Cup Series al Circuit of The Americas in Texas, dove Shane van Gisbergen si presenta come l’uomo da battere. Il pilota della Chevrolet #88 di Trackhouse Racing, dominatore assoluto sui road course, ha già vinto tre gare su questo tipo di tracciato nel 2025, eguagliando il record di tre vittorie consecutive da pole position detenuto da Jeff Gordon.

Il contesto e il tracciato

La NASCAR torna a correre sul tracciato che ospita il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 e una tappa del Motomondiale.

Il Circuit of The Americas è noto per le sue curve tecniche e i lunghi rettilinei, offrendo una sfida particolare ai piloti della Cup Series.

Van Gisbergen: il favorito da battere

Il neozelandese, tre volte campione del Repco Supercars Championship, è reduce da una striscia di tre vittorie consecutive su road course nel 2025: Mexico City, Chicago Street Race e Sonoma. Con queste prestazioni, van Gisbergen ha eguagliato un primato storico di Jeff Gordon, diventando uno dei protagonisti più attesi della stagione per la sua capacità di adattarsi rapidamente ai circuiti misti.

Dominio sui tracciati misti e la sfida sugli ovali

Il dominio di van Gisbergen sui circuiti stradali è stato eccezionale: è stato il più veloce a raggiungere quattro vittorie in carriera nella Cup Series dai tempi di Parnelli Jones nel 1967.

Il suo talento sui tracciati misti è stato definito unico nella storia della NASCAR.

Tuttavia, il suo rendimento sugli ovali è ancora in fase di crescita. Nel 2025 ha ottenuto un solo top‑10 su ovali, un decimo posto a Kansas Speedway, ma ha sottolineato che il miglioramento è reale e costante.