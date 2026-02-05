Buongiorno a tutti: a Bormio, sulla pista Stelvio, si avvicina la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L'evento è in programma giovedì mattina alle ore 11.30. La notizia è stata diffusa da OA Sport, che seguirà la competizione con una diretta testuale.

La prima prova cronometrata

La prima prova cronometrata, disputata mercoledì, ha visto l'americano Ryan Cochran‑Siegle imporsi con il tempo di 1’56"08. Alle sue spalle si è piazzato l'azzurro Giovanni Franzoni, staccato di soli sedici centesimi, confermandosi tra i favoriti sulla Stelvio, pista che si addice alle sue caratteristiche.

Dominik Paris ha chiuso in quinta posizione, a 94 centesimi dal leader, aprendo così la sua rassegna olimpica con una prova convincente.

Tra gli altri protagonisti, lo svizzero Marco Odermatt ha ottenuto il terzo tempo a 40 centesimi, seguito da Alexis Monney a 66 centesimi. Più indietro Franjo Von Allmen e Stefan Rogentin, rispettivamente settimo e ottavo con ritardi di 1,01 e 1,24 secondi.

Programma e modalità della seconda prova

La seconda prova cronometrata è fissata per giovedì alle ore 11.30. OA Sport garantirà la diretta testuale minuto per minuto. Non è prevista una copertura televisiva, ma sarà possibile seguire l'evento in streaming su Discovery Plus e HBO Max.

Condizioni della pista e dichiarazioni

La Gazzetta dello Sport conferma i risultati della prima prova: Franzoni secondo e Paris quinto, con Cochran‑Siegle al comando in 1’56"08. Franzoni ha dichiarato: “Mi sento bene, un po’ stanco dopo Crans Montana ma ho recuperato al meglio. Mi sono goduto questa prova, è stato un po’ strano oggi perché è diverso dal solito, ma gareggiare in Italia è speciale e amo questa pista. La neve sta migliorando, mi sembra un fondo più facile di altre volte, per i training va benissimo così, spero sia più ghiacciata per la gara.” Paris ha aggiunto: “È sempre bello essere qua sulla Stelvio. La pista non è ancora in condizioni perfette, ma c’è tempo prima della gara. Le condizioni cambiano lungo il tracciato ma è stato importante fare questa prima prova.

Mi sento già pronto per sabato.”

La start list della seconda prova prevede cinque azzurri al via: Mattia Casse (pettorale 5), Giovanni Franzoni (11), Florian Schieder (12), Dominik Paris (13) e Christof Innerhofer (24). I loro orari di partenza sono rispettivamente 11.38.40, 11.46.10, 11.47.25, 11.48.40 e 12.02.25.

Verso la discesa olimpica

La seconda prova cronometrata rappresenta un altro passo fondamentale per gli azzurri nella preparazione alla discesa olimpica di sabato. Franzoni e Paris, già protagonisti nella prima uscita, cercheranno di confermare il loro stato di forma e di affinare la conoscenza della Stelvio, in vista della gara che assegnerà le prime medaglie dello sci alpino a Milano Cortina 2026.