Alla vigilia del recupero della ventiquattresima giornata di Serie A, Milan e Como si affrontano mercoledì alle 20.45 a San Siro. Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha fatto il punto sulle condizioni della squadra e sull’importanza della sfida.

“A parte Rabiot squalificato, stanno tutti abbastanza bene. Saelemaekers recuperato, Pulisic speriamo, perché ha sempre questo mezzo fastidio. Vediamo se ci sarà” ha dichiarato Allegri, confermando il rientro del belga e il dubbio sullo statunitense. Sullo stato di forma di Leão, l’allenatore ha aggiunto: “Leao?

Sta bene, è un giocatore – così come Pulisic – che ha avuto una stagione con problematiche fisiche e nella parte finale di stagione, tra circa un mese, quando serviranno giocatori tecnici, ci darà una grande mano”.

“Qui si decide la stagione”

Allegri ha poi sottolineato la posta in palio: “Siamo negli ultimi tre mesi, qui si decide la stagione. Non abbiamo più margine d’errore né tempo per recuperare. Domani è una partita difficile, il Como è in piena lotta per la Champions”. Ha elogiato il lavoro del Como guidato da Fàbregas: “Il Como di Fabregas sta facendo un lavoro importante e in poco tempo. Vanno fatti i complimenti. Per noi l’obiettivo è ottenere il risultato attraverso le prestazioni.

Ce ne sono di più o meno buone ma noi dobbiamo centrare la Champions”.

Ordine e compattezza per evitare sorprese

Infine, Allegri ha richiamato l’attenzione sull’approccio tattico: “Bisogna giocare una partita ordinata – spiega l’allenatore rossonero – con loro se sei disordinato rischi di fare brutta figura. A Como Maignan ci ha salvato. Loro sono una squadra che gioca, si propone, sono in un ottimo momento. Bisogna fare una partita ordinata, di pazienza e di compattezza, che sono le nostre qualità migliori”.

Data e contesto del recupero

La partita, originariamente prevista in Australia, è stata rinviata e fissata per mercoledì 18 febbraio alle 20.45 a San Siro, come comunicato dalla Lega Serie A.

Il rinvio era dovuto alla concomitanza con la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano‑Cortina 2026. L’arbitro designato per il recupero è Mariani, coadiuvato da Tegoni e Bindoni, con Marcenaro al VAR.