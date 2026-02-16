Elisa Confortola ha concluso la gara dei 1000 metri femminili di short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 al sesto posto. L'atleta azzurra ha vinto la finalina B, sfiorando la qualificazione alla finale A. Questo risultato rappresenta un traguardo significativo per Confortola, alla sua prima esperienza olimpica.

Una gara dal sapore agrodolce

La pattinatrice di Sondalo ha mancato l'accesso alla finale principale per un soffio, essendo stata superata in semifinale dalla sudcoreana Minjeong Choi, che in seguito ha conquistato la medaglia d'argento.

Nonostante il rammarico per l'esito della semifinale, Confortola ha dimostrato determinazione, imponendosi nella finalina e assicurandosi così un onorevole sesto posto.

Le parole dell’atleta

Intervistata nella mixed zone, Confortola ha commentato: “Un buon traguardo. Ero un po’ demoralizzata per non essere passata in finale, però poi davanti a me sono passate due atlete che sono arrivate seconda e quarta. È comunque un sesto posto all’Olimpiade, alla mia prima Olimpiade, quindi posso essere più che contenta”.

Ha aggiunto un pensiero sulla competizione interna: “Non è mai bello gareggiare contro una compagna di squadra, cerchi sempre di essere un po’ più attenta in certi sorpassi anche se, in fondo, siamo tutti contro tutti.

Io ci ho provato fino alla fine; Arianna è stata bravissima, ha fatto veramente una gara perfetta, pulita. La velocità del mio sorpasso non era abbastanza”.

Contesto e prospettive

Il sesto posto ottenuto da Elisa Confortola è un risultato di rilievo, specialmente considerando che si tratta della sua prima partecipazione olimpica. La sua prestazione testimonia una crescita costante e un carattere forte, elementi che si preannunciano fondamentali per il proseguimento della sua carriera nello short track.

La performance di Confortola

Entrambe le azzurre, Confortola e Arianna Fontana, avevano raggiunto la semifinale dei 1000 metri femminili. Tuttavia, solo Fontana è riuscita a qualificarsi per la finale A, mentre Confortola è stata relegata alla finalina B. Questo scenario conferma l'elevata competitività della gara e sottolinea il valore della prestazione di Confortola, capace di reagire con forza nonostante la delusione iniziale.