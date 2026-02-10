L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro nella staffetta mista di short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Una prestazione dominante del quartetto composto da Arianna Fontana, Pietro Sighel, Thomas Nadalini ed Elisa Confortola ha suggellato il successo. Le parole dei due giovani protagonisti hanno sottolineato l'importanza dell'impresa: Thomas Nadalini ha dichiarato “Prima della finale avevo un motto: ‘casa nostra, regole nostre’, e lo abbiamo dimostrato nel modo migliore”, mentre Elisa Confortola ha commentato: “È stata la prima Olimpiade e rompere il ghiaccio così era inaspettato, tutto bellissimo.

In stagione tanta sfortuna e tante cadute, ma oggi i pianeti si sono allineati e abbiamo dimostrato cosa sappiamo fare”.

Una vittoria storica sul ghiaccio di casa

La staffetta mista, disputata il 10 febbraio 2026 al Forum di Milano, ha visto l’Italia imporsi con il tempo di 2’39"019, precedendo Canada (2’39"258) e Belgio (2’39"353). Si tratta della prima medaglia olimpica assegnata in questa specialità, introdotta solo a Pechino 2022, e della prima d’oro per l’Italia in questa gara. Il successo è stato frutto di una gara perfetta: Fontana ha sorpassato la Cina, Confortola e Nadalini hanno consolidato il vantaggio, e Sighel ha chiuso in gloria, tagliando il traguardo in un’immagine che resterà nella memoria di questi Giochi.

Il contesto e il percorso verso l’oro

Il trionfo arriva dopo un periodo di ottimi risultati per il team azzurro. Agli Europei di Tilburg, Nadalini aveva conquistato un bronzo nei 1500 metri e Confortola un bronzo nei 1000 metri, mentre la staffetta femminile aveva ottenuto l’argento. Questi risultati avevano già indicato la crescita del movimento italiano dello short track in vista dei Giochi.

In finale, l’Italia ha superato con autorevolezza le semifinali, eliminando avversarie temibili come Olanda e Corea del Sud. La gara è stata caratterizzata da una strategia impeccabile e da cambi precisi, con Nadalini che ha lanciato Sighel per gli ultimi giri, culminati in un arrivo trionfale davanti al pubblico di casa.

Il successo ha un valore simbolico e sportivo: è il secondo oro azzurro di queste Olimpiadi, dopo quello di Francesca Lollobrigida nello speed skating, e conferma la solidità e la profondità del movimento italiano su ghiaccio.

Il contesto internazionale e i numeri

