Jannik Sinner sarà tra i protagonisti del Qatar Open 2026, in programma a Doha dal 16 al 21 febbraio. Il ranking ATP aggiornato al 9 febbraio lo colloca come seconda testa di serie del torneo, determinando il suo potenziale percorso nel tabellone.

Il cammino possibile

Nei primi due turni, Sinner non incontrerà alcuna testa di serie, affrontando quindi avversari non protetti. Ai quarti di finale, potrebbe incrociare uno tra Alexander Bublik, Daniil Medvedev, Andrey Rublev o Jakub Mensik, teste di serie dalla quinta all’ottava posizione. In semifinale, l’azzurro potrebbe sfidare Novak Djokovic o Felix Auger‑Aliassime, rispettivamente terza e quarta testa di serie.

Un eventuale confronto con Carlos Alcaraz, numero 1 del seeding, sarebbe possibile solo in finale.

Contesto e prospettive

Il Qatar Open 2026 è un torneo ATP 500 che si svolge al Khalifa International Tennis and Squash Complex di Doha. Sinner, in qualità di seconda testa di serie, gode di un tabellone favorevole nei primi turni, ma dovrà affrontare avversari di alto livello già dai quarti in poi.

Dettagli del torneo

Il torneo si svolgerà dal 16 al 21 febbraio 2026 e fa parte del circuito ATP 500, con un campo di partecipanti di primissimo piano. Le teste di serie sono determinate dal ranking ATP del 9 febbraio, che ha assegnato a Sinner la seconda posizione dietro Alcaraz. Questo scenario offre all’azzurro la possibilità di evitare i principali avversari fino alle fasi finali del torneo.